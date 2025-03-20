العالم اليوم - اعتقال باحث هندي في جامعة أميركية بتهمة دعم حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 07:21 صباحاً - اعتقلت السلطات الأميركية باحثا أكاديميا هنديا بجامعة جورج تاون في واشنطن، بتهمة دعم حركة حماس.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، تسعى السلطات لترحيل الباحث بدر خان سوري بعد اعتقاله، إذ تعتبره "مضرا بالسياسة الخارجية الأميركية"، وفقا لمحاميه.

وتم اعتقال سوري خارج منزله في روسلين بولاية فرجينيا، مساء الإثنين، على يد رجال أمن فيدراليين.

وتتهم وزارة الأمن الداخلي الأميركية سوري بالارتباط بحماس، وتقول إنه نشر دعاية للحركة ومعاداة السامية على منصات التواصل الاجتماعي، وفقا لبيان نشرته "فوكس نيوز".

ولا يتضمن بيان وزارة الأمن الداخلي، الذي أعاد نشره نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، أي أدلة ضد سوري.

وقال البيان إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قرر أن أنشطة سوري "تجعله مستوجبا للترحيل".

وسوري مقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة باحث ومتزوج من مواطنة أميركية من أصول فلسطينية، ويقول محاميه إنه محتجز في ولاية لويزيانا، وينتظر موعدا للمحاكمة في محكمة الهجرة.

وأوضح المحامي في رسالة بريد إلكتروني نشرتها وكالة "رويترز": "إذا كان باحث بارع يركز على حل النزاعات هو من ترى الحكومة أنه ضار بالسياسة الخارجية، فربما تكمن المشكلة في الحكومة، وليس في الباحث نفسه".

ويُدرّس سوري خلال هذا الفصل الدراسي مادة "الأغلبية وحقوق الأقليات في جنوب آسيا"، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في دراسات السلام والصراع من جامعة في الهند، وفقا لموقع جامعة جورج تاون الإلكتروني.

وقال متحدث باسم جامعة جورج تاون إن الجامعة لم تتلق سببا لاحتجاز سوري، وإنها لا تعلم بتورطه في أي نشاط غير قانوني.

وتأتي الواقعة في الوقت الذي يسعى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ترحيل الأجانب، الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد حرب إسرائيل على غزة.

وأثارت إجراءات ترامب استنكارا واسعا من جماعات الحقوق المدنية وجماعات الدفاع عن المهاجرين، التي تتهم إدارته باستهداف المنتقدين السياسيين بشكل غير عادل.

وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، اعتقلت إدارة ترامب طالب جامعة كولومبيا محمود خليل وسعت إلى ترحيله، بسبب مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، بينما يطعن خليل في احتجازه أمام المحكمة.