إغلاق مطار رونالد ريجان وتحويل الرحلات الجوية إلى بالتيمور

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 08:25 صباحاً - أُغلق مطار رونالد ريجان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إثر حادث تحطم طائرة صغيرة، اليوم الخميس، بعد سقوطها في نهر بوتوماك بالقرب من المطار، بحسب "أسوشيتد برس".

وأشارت تقارير أمريكية إلى أنه تم تحويل الرحلات الجوية في مطار ريجان إلى نظيره بالتيمور الدولي.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن مطار رونالد ريجان بواشنطن سيظل مغلقًا حتى صباح غدٍ الجمعة.

وقالت إنَّ طائرة ركاب تحطمت في نهر بوتوماك، بالقرب من مطار ريجان الوطني خارج واشنطن العاصمة، بعدما اصطدمت في الجو بمروحية من طراز "سيكورسكي إتش-60" أثناء اقترابها من المدرج.

كانت طائرة الرحلة رقم 5342 لشركة الخطوط الجوية الأمريكية من طراز بومباردييه CRJ700 التابعة لشركة PSA Airlines، غادرت من ويتشيتا بولاية كانساس في وقت سابق من أمس الأربعاء.

ويقود التحقيق مجلس سلامة النقل الوطني، بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية.

وصرح مصدر بشركة "أمريكان إيرلاينز"، بأنه يفترض وجود 60 راكبًا على متن الطائرة.