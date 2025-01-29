الدوما الروسي يطالب الكونجرس الأمريكي والأمم المتحدة بالتحقيق في أنباء حول ”محاولة...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 05:25 مساءً - طالب مجلس الدوما الروسي الكونغرس الأمريكي بالتحقيق في كلمات الصحفي تاكر كارلسون حول محاولة إدارة الرئيس السابق جو بايدن "قتل الرئيس الروسي".

أفاد بذلك المكتب الصحفي لمجلس الدوما، وأشار إلى أن نواب المجلس توجهوا بطلب مماثل إلى قيادة الأمم المتحدة.

وكان الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، الذي سبق وأجرى مقابلة شهيرة مع الرئيس بوتين، قد قال، دون ذكر تفاصيل، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "حاولت اغتيال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأثارت كلمات كارلسون، ردود فعل قوية في روسيا. وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشتها في الإدارة الأمريكية السابقة، يعد جريمة خطيرة وتهديدا جديا للأمن العالمي.

وأشار رئيس مجلس الدوما، إلى أن التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس بوتين، هو طريق مباشر لبدء حرب نووية.