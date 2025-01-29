العالم اليوم - إسرائيل تعلن إسقاط مسيرة اخترقت الأجواء من مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 02:22 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إحباط ما وصفها بعملية تهريب سلاح وقعت على الحدود مع مصر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الأخير أحبط تهريب 13 قطعة سلاح بعد إسقاطه مسيرة اخترقت الأجواء من الأراضي المصرية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في شهر فبراير الماضي أنه أسقط مسيرة تحمل أسلحة عبرت من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأفاد بيان للجيش بأن المسيرة كانت تحمل 4 بنادق وخمس خراطيش ومئات الرصاص.

وأوضح أنه جرى تحويل الأسلحة والذخائر إلى القوات الأمنية لإجراء المزيد من التحقيقات.