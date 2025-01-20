العالم اليوم - مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض.. كيف ستتحرك الأسواق؟

انتم الان تتابعون خبر مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض.. كيف ستتحرك الأسواق؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 02:22 مساءً - يتأهب المستثمرون للترحيب بتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية، إذ يتوقعون الاستفادة من جدول أعماله المؤيد للأنشطة التجارية، لكنهم يتوخون الحذر بشأن سياسات الحماية التجارية التي يعتزم اتباعها وخاصة موقفه من الرسوم الجمركية.

ويعود ترامب للمنصب بجدول أعمال طموح يشمل إصلاح التجارة وحملات على الهجرة وخفض الضرائب وتخفيف القواعد المنظمة للعملات المشفرة.

ويعدل مديرو الاستثمار المحافظ الاستثمارية في مختلف فئات الأصول، ويترقبون خطاب تنصيبه بحثا عن إشارات ربما تؤدي إلى تحركات بالسوق في الأمد القريب.

وقال سام ستوفال، كبير خبراء السوق في مؤسسة "سي.إف.آر.إيه ريسيرش": "لا يزال الغموض هو الشعار، مع تيقظ الجميع للحصول على إجابات لأسئلة مثل ما إذا كان التهديد بالرسوم الجمركية سيصبح حقيقة أم سيظل حيلة تفاوضية في اليوم الأول".

ولكن كثيرين يتمسكون بالأمل في رد فعل هادئ نسبيا على التعليقات والأفعال الأولى للرئيس العائد للبيت الأبيض.

وقال مايكل أرون كبير مسؤولي الاستثمار في مؤسسة "ستيت ستريت غلوبال أدفيزورز": "قد يكون كلام ترامب أسوأ بكثير مما سيفعله في البداية".

وتوقع أرون أن يستمر توقيت وتأثير التغييرات السياسية الأكثر أهمية التي سيجريها ترامب على مدى فترة زمنية أطول.

ومع ذلك، هناك احتمال أن تؤدي خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية إلى زيادة مخاوف التضخم التي تضغط على أسعار السندات والأسهم، وربما تؤثر الجهود المبذولة لتشديد ضوابط الهجرة أيضا في الأسواق.

وأدت التعهدات بتخفيف القواعد التنظيمية إلى رفع أسهم البنوك وقفزات عالية في قيمة العملات المشفرة.

ومع إعلانهم عن أرباح متزايدة، قال رؤساء تنفيذيون في وول ستريت للمستثمرين إن الإدارة الأميركية القادمة ستكون صديقة للأعمال وفي مصلحة البنوك.

وقال ستوفال: "المستثمرون متحمسون للتخفيف المحتمل للقيود التنظيمية والتخفيض المحتمل لضرائب الدخل للشركات والأعمال".

وتباطأ صعود المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بعد الانتخابات إلى ربح بلغ 2.7 بالمئة، وذلك بعد عمليات بيع في أوائل يناير بسبب مخاوف التضخم.

ويعتزم ترامب بدء رئاسته بحزمة من الأوامر التنفيذية التي تستهدف مجالات السياسة الرئيسية، بما في ذلك الهجرة والطاقة.

وحسبما ذكرت رويترز في وقت سابق، يتوقع قطاع العملات المشفرة أن يفي ترامب بوعود حملته بأن يصبح "رئيس العملات المشفرة" من خلال إنشاء مخزون فيدرالي من عملة بتكوين وزيادة وصول هذه العملات إلى البنوك وإنشاء مجلس للعملات المشفرة.

وخلال العام الأول من ولاية ترامب الأولى، ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 19.4 بالمئة بعد صعود بلغ خمسة بالمئة في أول 100 يوم له في المكتب البيضاوي.

وخلال ولايته الأولى بالكامل، ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنحو 68 بالمئة، لكن الأسواق شهدت نوبات من التقلب، والتي نتجت بقدر ما عن الحرب التجارية التي خاضها ترامب مع الصين.

وعقب خطاب تنصيب ترامب في يناير 2017، أنهى مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" تعاملات اليوم مرتفعا 0.3 بالمئة.

وأسواق الأسهم والسندات الأميركية مغلقة اليوم الاثنين بسبب عطلة بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ، لذا فإن الكثير من ردود الفعل التجارية ربما لا تظهر حتى غد الثلاثاء.