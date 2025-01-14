العالم اليوم - مراسلنا: مقتل 23 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على غزة

انتم الان تتابعون خبر مراسلنا: مقتل 23 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 09:25 صباحاً - قتل 9 فلسطينيين نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين ومنزلا غربي دير البلح، كما اندلعت النيران في استراحة تؤوي نازحين على الشريط الساحلي غربي المدينة، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وفي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، قتل 10 فلسطينيين بغارة أخرى استهدفت منزلا يؤوي نازحي في حي المنارة جنوبي المدينة، وقتلت سيدة وابنها نتيجة غارة ثانية استهدفت منزلهم في بلدة عبسان شرقي خان يونس.

إلى ذلك، أعلن عن مقتل صحفي وابنته جراء غارة استهدفت منزلهم في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 46,584 مواطنا، وإصابة 109,731 آخرين.

هذا ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.