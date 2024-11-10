أوكرانيا: القوات الكورية الشمالية في روسيا تستعد للقتال ضدنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 11:32 مساءً - قال القائد العسكري الأوكراني الأعلى أولكسندر سيرسكي، اليوم السبت، إن هناك تقارير تفيد بأن القوات الكورية الشمالية تستعد للقتال إلى جانب القوات الروسية.

وكتب سيرسكي على فيسبوك عن محادثته مع كريستوفر كافولي، وهو جنرال أمريكي كبير يرأس القيادة الأمريكية الأوروبية: 'لدينا تقارير عديدة عن جنود كوريين شماليين يستعدون للمشاركة في العمليات القتالية إلى جانب القوات الروسية'.

وأضاف سيرسكي إن الوضع في قطاعات الخطوط الأمامية للحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف مع روسيا لا يزال 'صعبا ويظهر علامات التصعيد'.