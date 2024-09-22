نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي يتحدث عن مسؤولية تل أبيب في تفجيرات "البيجر" الدامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ لشبكة "سكاي نيوز" أن تل أبيب ليست متورطة في تفجيرات "البيجر" في لبنان.

وقال هرتصوغ: "أنفي على الفور أي تورط في أي عملية".

وقتل 37 شخصًا على الأقل وجرح الآلاف نتيجة هجوم أدى إلى تفجير أجهزة "البيجر" والأجهزة اللاسلكية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في لبنان.

وحمل "حزب الله" إسرائيل المسؤولية عن الهجوم رغم أنها لم تتبن ذلك رسميا، وتوعد بأن العقاب على هذا "العدوان سيكون عسيرا".