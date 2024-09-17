هجوم روسي بـ51 مسيرة.. الجيش الأوكراني يعلن تفعيل الدفاعات الجوية في خمس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت في اعتراض 34 من أصل 51 طائرة روسية بدون طيار تم إطلاقها خلال الليل.

وأفاد الجيش الأوكراني بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في خمس مناطق لمواجهة التهديد الجوي.

ويؤكد هذا التطور على الأهمية الاستراتيجية المستمرة لأنظمة الدفاع الجوي في الصراع الأوكراني الروسي.

وقبل قليل، أعلنت السلطات المحلية في موسكو أن القوات الروسية استهدفت، اليوم الثلاثاء، البنية التحتية الرئيسية للطاقة في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا.

وذكرا السلطات أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وإسقاط 16 طائرة مسيرة خلال الليل، مما حال دون وقوع المزيد من الأضرار.

كما أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أن دفاعاته الجوية أسقطت، اللية الماضية، 15 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة كورسك جنوب غرب البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوجوماز في بيان عبر تطبيق "تيليجرام": "يواصل المدافعون عنا تدمير طائرات العدو المسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك. وتم اكتشاف وتدمير 7 طائرات مسيرة أخرى من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار".

وأشار حاكم المقاطعة إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.