العالم اليوم - سهم "إن إم دي سي جروب" يسجل أعلى مستوى منذ مارس 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 10:25 صباحاً - قفز سهم إن إم دي سي جروب "NMDC"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي بأكثر من 9 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن مجلس إدارة المجموعة قد وافق على إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهم شركة "إن إم دي سي إنيرجي" - الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً – التابعة للمجموعة، في سوق أبوظبي.

وتخطط شركة إن إم دي سي اينيرجي، لجمع حوالي 877 مليون دولار ( 3.22 مليار درهم) من خلال طرح عام أولي لعدد 1.15 مليار سهم بسعر 2.8 درهم للسهم في سوق أبوظبي لتداول الأوراق المالية.

وقالت إن إم دي سي جروب، أن الاكتتاب بالطرح العام الأولي بأسهم شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، "إن إم دي سي إينيرجي" قد تجاوز الحد المطلوب خلال الساعات الأولى من اليوم الأول من فترة الاكتتاب.

وتنتهي فترة الاكتتاب يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024. وتعتزم شركة "إن إم دي سي إينيرجي" إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.

وتعمل "إن إم دي سي إنيرجي"، على تقديم حلول شاملة ومتكاملة لقطاع الطاقة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء، مع توفير الخدمات المناسبة للعملاء في العمليات البرية أو البحرية في مجالي النفط والغاز.

وتعد مجموعة "NMDC"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، شركة متخصصة في القطاع البحري ومجال الطاقة، وتمتلك المجموعة وتدير 4 شركات هي؛ شركة NMDC دريدجينج اند مارين، وشركة NMDC اينرجي (المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، وشركة NMDC كونستركشن (مصنع إمارات أوروبا سابقاً)، وشركة NMDC اينجنيرينج.

جدير بالذكر أن مجموعة " NMDC" أعلنت خلال أغسطس الجاري عن تغيير اسمها من شركة الجرافات البحرية الوطنية إلى مجموعة إن إم دي سي، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير العلامة التجارية التي بدأتها في أكتوبر 2023.

وبعد توقف في فصل الصيف، عاد النشاط من جديد للطروحات الأولية في سوق أبوظبي المالي.

وكان سوق أبوظبي استقبل طرح عام أولي لشركة ألف للتعليم القابضة في يونيو 2024.