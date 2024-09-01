نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رهائن قتلى ومماطلة نتنياهو.. هدنة غزة ما بين الانهيار والتماسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب العالم جولة مفاوضات جديدة، هذا الأسبوع بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وسط تفاؤل حذر من إمكان أن تسفر المحادثات عن اتفاق، أو تنهار في ظل عقبات رئيسية.

ويرصد موقع "دوت الخليج"، كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وهل ستتم أم تنهار ويتطور النزاع الحالي إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين لا تحمد عقباها.

العثور على جثث ستة رهائن إسرائيليين

عثر الجيش الإسرائيلي، على جثث ستة رهائن لدى حركة حماس في نفق في قطاع غزة، بينهم مواطن أمريكي، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الرهائن الـ6 الذين عثر على جثثهم بغزة أُعدموا قبل فترة وجيزة من الوصول إليهم.

حماس تحمل نتنياهو وأمريكا مسؤولية تعثر المفاوضات

أكد قيادي في حركة حماس فضّل عدم الكشف هويته، أن بعض الرهائن الذين عثر على جثثهم في رفح كانوا ضمن "قائمة وافقت عليها" الحركة للإفراج عنهم، في حال تمّ التوصل إلى هدنة، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وحملت حركة حماس، نتنياهو والإدارة الأمريكية مسؤولية تعثر مفاوضات التهدئة في غزة وصفقة تبادل الأسرى والرهائن.

مماطلة نتنياهو

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير، إن الجمهور بدأ يفهم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلف الكواليس يماطل في التوصل إلى اتفاق حتى لا تسقط الحكومة.

واتهم المسؤول الإسرائيلي، نتنياهو بأنه اتخذ قرارًا بإنقاذ الائتلاف وليس المختطفين ومصيرهم الموت في غزة.

مظاهرات للإفراج عن الرهائن

طالب العشرات من المتظاهرين الإسرائيليين، بالإفراج عن الرهائن المختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة، تزامنا مع تصاعد الدعوات من أجل إضراب عام، وذلك بعد عثور الجيش الإسرائيلي على 6 جثث رهائن من نفق بغزة.

وأعاق العشرات من المتظاهرين، حركة المرور عند مفترق طرق رعنانا الحيوي، في وسط إسرائيل، قبل أن تفرقهم الشرطة، وفق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

المفاوضات على وشك الانهيار

وذكر مسؤولون إسرائيليون، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى على وشك الانهيار بسبب تعثر مفاوضات التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والرهائن ومماطلة نتنياهو.