رسمياً .. منتخب اليابان يحجز مقعده في مونديال 2026

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 02:53 مساءً - تغلب المنتخب الياباني على نظيره منتخب البحرين، بنتيجة 2-0، اليوم الخميس، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ثنائية اليابان حملت توقيع كل من دايتشي كامادا (د66)، وتاكيفوسا كوبو (د87).

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الياباني صدارته للمجموعة الثالثة ووصل للنقطة 19، ويحسم بذلك تأهله إلى مونديال 2026، بشكل رسمي، فيما تجمد رصيد المنتخب البحريني عند 6 نقاط في المركز الخامس.