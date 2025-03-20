هيفاء وهبي ترد بقوة على حملة تقويض نجوميتها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 02:53 مساءً - متابعة بتول ضوا

في تحدٍ واضح للحملة الشرسة التي تستهدفها فنيًا وشخصيًا، تظهر النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صلبة وثابتة في مواجهة كل المساعي الرامية إلى تقويض نجوميتها ونجاحها الساحق في أرجاء الوطن العربي.

ففي خضم إلغاء حفلها المنتظر في الكويت بمناسبة عيد الفطر القادم، وقرار منعها من إحياء حفلات غنائية في مصر، لجأت النجمة المحبوبة إلى حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” لتشارك جمهورها لقطات عفوية من تواجدها في مدينة باريس الساحرة، معبرة بذلك عن عدم اكتراثها وتجاهلها التام لكل ما يحاك ضدها في الخفاء من حرب فنية.

وكعادتها، خطفت هيفاء الأنظار بجمالها الآخاذ وأناقتها المعهودة، مرتدية ملابس شتوية مريحة وعصرية باللونين الأبيض والرمادي. وأرفقت الصور بتعليق مقتضب ولكنه يحمل في طياته الكثير من الدلالات، حيث كتبت: “استمروا في الكلام، أنا لا أستمع… بلا بلا بلا”، في رسالة مباشرة وقوية تؤكد أنها لا تعير أي اهتمام للحملات الممنهجة التي تشن ضدها، ولكل المحاولات التي تقوم بها جهة لا تزال مبهمة بالنسبة لجمهورها، بهدف الحد من انتشارها ونجاحها الفني في العالم العربي.

وجاء هذا التعليق اللاذع من هيفاء وهبي عقب القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية في جمهورية مصر العربية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بمنعها من الغناء في البلاد. وقد استند هذا القرار إلى شكوى تقدم بها عضو النقابة ومدير أعمالها السابق، خالد التهامي، وهو ما اعتبره جمهور النجمة “عملًا كيديًا” يهدف إلى الانتقام منها، مطالبين النقابة بالتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا القرار وإنصاف هيفاء وهبي ومعاملتها بموضوعية أسوة بباقي الفنانين.