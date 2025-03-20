المنتخب الأسترالي يحقق فوزاً كبيراً على إندونيسيا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 01:56 مساءً - حقق المنتخب الأسترالي فوزاً كبيراً على نظيره منتخب إندونيسيا، بنتيجة 5-1، اليوم الخميس، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل أهداف المنتخب الأسترالي كل من مارتين بويلي (د18) من علامة الجزاء، نيشان فيلوبيلاي (د20)، جاكسون إيرفين “هدفين” (د35، د90)، ولويس ميلر (د61).

فيما سجل أولي روميني (د78) هدف المنتخب الإندونيسي الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد منتخب إندونيسيا عند 6 نقاط في المركز الخامس.