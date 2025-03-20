داني كارفاخال: أشعر أنني قريب من العودة للملاعب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 11:54 صباحاً - أعرب داني كارفاخال، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة بما وصل إليه في مرحلة التعافي من الإصابة، مؤكداً أنه يشعر الآن أنه بات قريباً من العودة إلى الملاعب.

وقال كارفاخال في تصريحات نقلها خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو: الآن بعدما بدأت العمل على أرضية الملعب، أشعر بأنني أقرب للعودة… لم أتخيل أبداً أنني سأشعر بهذه الطريقة بعد حصة تدريبية خفيفة للغاية.

وأصيب داني كارفاخال قبل 5 أشهر، خلال مواجهة فياريال في ملعب سانتياجو برنابيو.

وأجرى كارفاخال بعدها جراحة لعلاج قطع الرباط الصليبي والرباط الجانبي والأوتار المأبضية، وبدأ بعدها رحلة مضنية للتعافي من أجل العودة إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2024-2025.