نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات كأس العالم: مالاوي تلاقي ناميبيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الخميس، منتخبا مالاوي وناميبيا الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة- المجموعة الثامنة، في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم2026.
وفي المجموعة ذاتها تلتقي غداً، الجمعة، منتخبا غينيا الاستوائية وساوتومي وبرينسيب الساعة 16:00.
أمس:
ليبيريا × تونس 0-1
ترتيب المجموعة الثامنة
1- تونس: 13 نقطة (7-0)
2- ناميبيا: 8 نقاط (6-1)
3- ليبيريا: 7 نقاط (5-3)
4- مالاوي: 6 نقاط (4-3)
5- غينيا الاستوائية: 3 نقاط (1-7)
6- ساوتومي وبرينسيب: نقطة واحدة (1-10)