تصفيات كأس العالم: مالاوي تلاقي ناميبيا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الخميس، منتخبا مالاوي وناميبيا الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة- المجموعة الثامنة، في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم2026.

وفي المجموعة ذاتها تلتقي غداً، الجمعة، منتخبا غينيا الاستوائية وساوتومي وبرينسيب الساعة 16:00.

أمس:

ليبيريا × تونس 0-1

ترتيب المجموعة الثامنة

1- تونس: 13 نقطة (7-0)

2- ناميبيا: 8 نقاط (6-1)

3- ليبيريا: 7 نقاط (5-3)

4- مالاوي: 6 نقاط (4-3)

5- غينيا الاستوائية: 3 نقاط (1-7)

6- ساوتومي وبرينسيب: نقطة واحدة (1-10)