تصفيات كأس العالم: موزمبيق تستقبل أوغندا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل منتخب أوغندا ضيفاً على منتخب موزمبيق، اليوم الخميس، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وفي الجولة ذاتها من نفس المجموعة تلعب بوتسوانا والجزائر غداً الجمعة، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وغينيا مع الصومال عند منتصف ليل الجمعة- السبت.

ترتيب المجموعة السابعة

1- الجزائر: 9 نقاط (8-4)

2- موزمبيق: 9 نقاط (6-5)

3- بوتسوانا: 6 نقاط (6-5)

4- أوغندا: 6 نقاط (4-4)

5- غينيا: 6 نقاط (4-4)

6- الصومال: دون نقاط (3-9)