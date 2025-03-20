تصفيات كأس العالم: سيراليون تستضيف غينيا بيساو

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الخميس، منتخبا سيراليون وغينيا بيساو الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وفي المجموعة ذاتها تلعب بوركينافاسو وجيبوتي غداً، الجمعة، الساعة 19:00 أيضاً فيما تلتقي إثيوبيا ومصر في الدار البيضاء بالمغرب منتصف ليل الجمعة- السبت.

ترتيب المجموعة الأولى

1- مصر: 10 نقاط (11- 2)

2- فينيا بيساو: 6 نقاط (3-2)

3- بوركينافاسو: 5 نقاط (7-5)

4- سيراليون: 5 نقاط (4-5)

5- إثيوبيا: 3 نقاط (1-4)

6- جيبوتي: نقطة واحدة (2-10)