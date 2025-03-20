تصفيات كأس العالم: زمبابوي تستضيف بنين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل منتخب بنين في ضيافة زمبابوي، اليوم الخميس، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم، إفريقيا..

وفي المجموعة ذاتها تلتقي غداً، الجمعة، جنوب إفريقيا مع ليسوثو الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ورواندا مع نيجيريا بنفس التوقيت.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- رواندا: 7 نقاط (3-1)

2- جنوب إفريقيا: 7 نقاط (6-5)

3- بنين: 7 نقاط (4-3)

4- ليسوثو: 5 نقاط (3-2)

5- نيجيريا: 3 نقاط (4-5)

6- زمبابوي: نقطتان (2-6)