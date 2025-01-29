دراسة حديثة تربط بين تأخر الوصول إلى مرحلة الأحلام وزيادة خطر الإصابة بالزهايمر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 05:49 مساءً - كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة محتملة بين تأخر الوصول إلى مرحلة الأحلام (حركة العين السريعة أو REM) أثناء النوم وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ما هي مرحلة حركة العين السريعة (REM)؟

مرحلة حركة العين السريعة هي إحدى مراحل النوم التي تتميز بحركة العين السريعة، وزيادة نشاط الدماغ، والأحلام الواضحة. يعتقد العلماء أن هذه المرحلة تلعب دورًا هامًا في معالجة الذاكرة وتخزينها.

الدراسة الجديدة:

العلاقة بين تأخر حركة العين السريعة والزهايمر: وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستغرقون وقتًا أطول للوصول إلى مرحلة حركة العين السريعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.

تأثير حركة العين السريعة على الذاكرة: يعتقد الباحثون أن تأخر الوصول إلى هذه المرحلة قد يعطل قدرة الدماغ على معالجة الذكريات وتخزينها، مما يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر.

بروتينات مرتبطة بالزهايمر: وجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من تأخر حركة العين السريعة لديهم مستويات أعلى من بروتينات الأميلويد والتاو، المرتبطة بمرض الزهايمر.

أهمية النوم لصحة الدماغ:

تؤكد هذه الدراسة على أهمية النوم الجيد لصحة الدماغ، حيث أن النوم يلعب دورًا هامًا في العديد من وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتعلم.

نصائح لتحسين جودة النوم:

الحفاظ على جدول نوم منتظم: الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في أيام العطلات.

تهيئة بيئة نوم مناسبة: التأكد من أن غرفة النوم مظلمة وهادئة وباردة.

تجنب الكافيين والكحول قبل النوم: يمكن أن يؤثرا على جودة النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام: ولكن تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة.

تناول وجبات صحية: وتجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم.

هذا وتشير هذه الدراسة إلى أن تأخر الوصول إلى مرحلة حركة العين السريعة قد يكون علامة مبكرة على زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وفهم العلاقة بشكل كامل.