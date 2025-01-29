فنربخشة يحسم موقفه من التعاقد مع راشفورد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 05:49 مساءً - حسم نادي فربخشة التركي موقفه من التعاقد مع المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتتزايد الأنباء حول رحيل راشفورد بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي، روبن أموريم، ويحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية.

وعن أنباء اهتمام فنربخشة بضمه، قال نائب رئيس النادي التركي، أكون إيليكالي، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “أمس، كان في الأخبار أننا مهتمون بضم راشفورد”.

وأضاف: “راشفورد لاعب رائع، ولكننا لا نحتاج إلى لاعب آخر في هذا المركز الذي نمتلك فيه أكثر من لاعب بالفعل”.

وأتم: “راشفورد يحتاج إلى المشاركة بشكل مستمر في المباريات، وهو أمر يصعب تحقيقه في فنربخشة، حيث من غير المنطقي أن يتم التعاقد مع لاعب في نفس المركز إذا كان سيؤثر على فرص اللاعبين الآخرين في المشاركة”.