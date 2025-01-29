كاسياس: أريد بقاء فينيسيوس جونيور .. وهذا الثلاثي يجب أن يقود ريال مدريد إلى القمة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 05:49 مساءً - علق إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، على العرض السعودي الضخم الذي تلقاه نجم الميرنجي، فينيسيوس جونيور.

وكانت تقارير صحفية أفادت أن النجم البرازيلي تلقى عرضاً سعودياً يحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 200 مليون يورو.

وخلال فعالية خيرية، اليوم الأربعاء، قال كاسياس: “كمشجع لريال مدريد، أود أن يبقى فينيسيوس. لقد شهد تطوراً رائعاً منذ وصوله. في البداية كان موضوعاً للضحك والمزاح بين الحين والآخر، وهو نفسه أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم وأتمنى أن يظل على حاله”.

وعن المنافسة في الليجا، أوضح: “من لعبوا هذه اللعبة يعرفون أن ما يقولونه لك في يوم ما لا علاقة له بما يقولونه لك في يوم آخر. قبل ثلاثة أشهر كان ريال مدريد سيئاً، وكان كارلو أنشيلوتي كارثة والآن يقول الجميع إنه ظاهرة. لقد تغيرت الأمور كثيراً، وينبغي أن يكونوا مستعدين بحلول مارس/آذار، حينما يحسم كل شيء”.

وعن الثلاثي الهجومي للميرنجي (فينيسيوس- مبابي – بيلينجهام)، أتم: “بناء ما أشاهده على التلفزيون وطريقة لعبهم، فإنهم متناغمون بشكل جيد للغاية. إنهم ثلاث ركائز لريال مدريد وما يتعين عليهم فعله هو الاستمرار في اللعب بشكل رائع وقيادة ريال مدريد إلى القمة”.