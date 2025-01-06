إندريك يقود هجوم ريال مدريد أمام ديبورتيفا مينيرا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 06:56 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه، لمواجهة ديبورتيفا مينيرا، مساء اليوم، في الدور ال-32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت التشكيلة العديد من التغييرات، حيث حرص أنشيلوتي على إعطاء الفرصة لأكثر من لاعب لا يحصلون على دقائق كافية في باقي البطولات، ومنهم المهاجم البرازيلي، إندريك.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: لونين.

خط الدفاع: فران جارسيا، دييجو أجوادو، راؤول أسينسيو، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، فالفيردي.

خط الهجوم: أردا جولر، إندريك، إبراهيم دياز.