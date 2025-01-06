نصائح لتجنب نزلات البرد و الإنفلونزا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 06:56 مساءً - أفضل النصائح للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا

مع اقتراب موسم الشتاء وبرودة الطقس، يبدأ العديد منا في البحث عن طرق فعّالة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا. إن الحفاظ على صحة جيدة خلال هذا الوقت يتطلب بعض العناية والالتزام بالنصائح الصحية التالية:

التغذية المتوازنة

تُعد التغذية السليمة والواعية من أبرز الوسائل التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة لديك. حاول تضمين الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل:

الحمضيات مثل البرتقال والجوافة التي تحتوي على فيتامين سي.

الخضروات الورقية الغنية بالحديد وفيتامين ك مثل السبانخ والكرنب.

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون، والبقوليات، والمكسرات.

شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على رطوبة الجسم.

النوم الكافي والراحة

النوم الجيد له دور حيوي في دعم جهاز المناعة. حاول الالتزام بـ:

الحصول على 7-9 ساعات من النوم ليلاً لتجديد نشاط الجسم.

إنشاء روتين نوم منظم، يحث الجسم على الاسترخاء وتهيئة الظروف لنوم هادئ.

المحافظة على النظافة الشخصية

تعتبر النظافة الشخصية من أهم العوامل في الوقاية من الأمراض. يجب الالتزام بـ:

غسل اليدين بشكل منتظم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

استخدام المطهرات والمعقمات عند عدم توفر الماء والصابون.

تغطية الفم والأنف بمنديل أو الذراع عند العطاس أو السعال.

ممارسة الرياضة بانتظام

قد تبدو ممارسة الرياضة في جو بارد فكرة غير محبذة، لكنها من الطرق الجيدة لتقوية جهاز المناعة. حاول الالتزام بـ:

ممارسة الأنشطة مثل المشي السريع أو الركض الخفيف لمدة 30 دقيقة يومياً.

الاشتراك في صفوف رياضية داخلية مثل اليوغا أو الزومبا.

التطعيم ضد الأنفلونزا

يعتبر اللقاح الموسمي للإنفلونزا من الإجراءات الوقائية الفعّالة ضد الإصابة الشديدة. ينصح بالحصول على التطعيم سنويًا لتقليل فرص الإصابة.

في الختام، فإن تبني هذه النصائح في حياتك اليومية يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحتك ويزود جسمك بالقدرة على مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا. الأهتمام بصحتك واجبك الشخصي تجاه نفسك.