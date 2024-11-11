فرط شرب القهوة وآثاره على الدماغ

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - تأثير الكافيين على الجهاز العصبي المركزي

تعد القهوة من المشروبات الأكثر شعبية حول العالم، ويعود ذلك إلى قدرتها على تنشيط الجسم وزيادة التركيز. يساهم الكافيين، المكون الرئيسي في القهوة، في تحفيز الجهاز العصبي المركزي مما يؤدي إلى زيادة مستويات الطاقة والانتباه. ولكن هل تساءلت يومًا عن تأثير الإفراط في تناول القهوة على الدماغ؟ وما هي الآثار السلبية التي قد تنجم عن ذلك؟

التغيرات في بنية الدماغ

إن شرب كميات مفرطة من القهوة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في بنية الدماغ. فقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول الكافيين بكثرة قد يؤدي إلى:

زيادة حجم المادة البيضاء في الدماغ، مما قد يؤثر على عمليات التفكير والتذكر.

تقليص حجم المادة الرمادية، وهو الجزء المسؤول عن عمليات التعلم واتخاذ القرارات.

الاضطرابات النفسية والقلق

الاعتماد المفرط على القهوة يمكن أن يؤدي إلى الجوانب السلبية مثل القلق واضطرابات النوم. يعتقد الباحثون أن زيادة استهلاك الكافيين يمكن أن يزيد من إنتاج هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يسهم في:

زيادة مستويات القلق والعصبية.

صعوبة النوم والأرق، مما يؤثر على وظائف الدماغ والانتباه في اليوم التالي.

الاعتماد والإدمان

بالرغم من أن القهوة لها فوائدها، إلا أن الإفراط في شربها يمكن أن يؤدي إلى الإدمان. يمكن أن يصبح الدماغ معتمدًا على المستويات العالية من الكافيين لتحقيق اليقظة, وكلما حاول الشخص تقليل الكمية، قد يتعرض لأعراض انسحابية مثل:

الصداع.

الإرهاق.

تغييرات في المزاج.

تحسين العادات اليومية في تناول القهوة

للاستمتاع بفوائد القهوة دون الوقوع في مخاطر الإفراط، ينصح الأطباء وخبراء التغذية باتباع بعض الإرشادات البسيطة:

الاعتدال في استهلاك القهوة، بما لا يزيد عن ثلاثة إلى أربعة أكواب يوميًا.

التقليل من تناول القهوة في المساء لتجنب اضطرابات النوم.

شرب الماء بكميات كافية لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم بفعل الكافيين.

من المهم أن نتذكر دائمًا أن كل جسم يتفاعل بشكل مختلف مع الكافيين، ويجب على كل شخص مراقبة تأثير القهوة على جسمه ودماغه بشكل خاص. بهذه الطريقة يمكننا الاستفادة من هذا المشروب اللذيذ دون الوقوع في سلبيات الإفراط.