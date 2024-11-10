وصفة ولا أطيب لتحضير الكبسة بلحم الدجاج

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - مقدمة عن الكبسة بلحم الدجاج

تعتبر الكبسة بلحم الدجاج واحدة من أشهر الأطباق الشهية في المطبخ العربي، وهي تتميز بنكهتها الفريدة التي تجمع بين التوابل العطرية واللحوم الطرية. تختلف طرق تحضير الكبسة من بلد إلى آخر، وقد تضيف كل منطقة لمستها الخاصة في مكوناتها وتوابلها. في هذا المقال، سنتعرف على وصفة مميزة لتحضير الكبسة بلحم الدجاج بخطوات بسيطة ونكهة لا تُقاوم.

مكونات الكبسة بلحم الدجاج

لتحضير طبق الكبسة بلحم الدجاج، نحتاج إلى المكونات التالية:

1 كيلوغرام لحم دجاج، مقطع إلى أجزاء

2 كوب أرز بسمتي

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

2 بصل متوسط الحجم، مفروم

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 طماطم متوسطة، مقطعة

2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

قرفة وقرنفل وهيل حسب الرغبة

3 كوب ماء أو مرق دجاج

ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير

تحضير لحم الدجاج

1. في مقلاة كبيرة، قم بتسخين الزيت على نار متوسطة.

2. أضف البصل المفروم وقلّب حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا.

3. أضف الثوم وحرك لمدة دقيقة إضافية حتى تظهر رائحته الزكية.

4. أضف قطع الدجاج واستمر في التقليب حتى يتحمر من جميع الجوانب.

إعداد التوابل وصلصة الطماطم

1. أضف الطماطم ومعجون الطماطم إلى المقلاة، وحرّك حتى تمتزج المكونات جيدًا.

2. ثم أضف الكركم، الكمون، الكزبرة، بالإضافة إلى القرفة والقرنفل والهيل، وحرّك الخليط بشكل جيد حتى تتصاعد الروائح العطرة.

طهي الأرز وتجميع الكبسة

1. اغسل الأرز بالماء البارد واتركه جانبًا ليُصفى بشكل جيد.

2. أضف الأرز إلى خليط الدجاج وحركه بلطف لتجنب تكسر الحبات.

3. أضف الماء أو المرق إلى المقلاة، ثم غطّها واترك الخليط على نار خفيفة حتى ينضج الأرز ويصبح طريًا والمرق قد تم امتصاصه بالكامل.

تقديم الكبسة بلحم الدجاج

بعد التأكد من نضج الأرز والدجاج، قدّم الكبسة في طبق تقديم كبير وزيّينها ببعض المكسرات المحمصة أو البقدونس المفروم لإضافة لمسة من الأناقة والنكهة. يُفضل تقديم الكبسة إلى جانب السلطات العربية أو اللبن لتكتمل التجربة العربية الأصيلة.

الآن يمكنك الاستمتاع بوجبة شهية من الكبسة بلحم الدجاج مع عائلتك وأصدقائك!