محكمة تركية تغرم سيدة أقدمت على ضرب زوجها بغطاء القِدْر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - أدانت محكمة تركية امرأة تبلغ من العمر ٤٩ عاما بتهمة اﻻعتداء المسلح بعد أن ضربت زوجها البالغ من العمر ٥٢ عاما بغطاء قدر وأصابته بجروح.

وادعى الزوجان، اللذان انفصلا بعد الحادث، أن الاعتداء وقع أثناء مشادة روتينية.

وغُرِّمت الزوجة بمبلغ 2800ليرة تركية لإلقائها غطاء القدر، الذي يعتبر سلاحاً على رأسه، وغُرِّم الزوج بمبلغ3200 ليرة تركية.