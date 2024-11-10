عارضة أزياء روبوت تلقى شهرة ورواج على مواقع التواصل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - قد اكتسبت آيتانيا لوبيز، وهي عارضة أزياء افتراضية أنشأتها وكالة كلوليس الإسبانية (Clueless)شعبية على إنستغرام، حيث اكتسبت أكثر من 330,000 متابع.

وبفضل الصور ومقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، جذبت آيتانيا آلاف الدولارات من عائدات الإعلانات والترويج.

وتستخدم الوكالة تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى واقعي وتسويق آيتانيا على أنها شخص حقيقي يتمتع بنمط حياة فاخر، مما يثير مخاوف أخلاقية بشأن ”الكمال المزيف“ في صناعة الإعلانات.