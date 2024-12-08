صدمة للملايين… هل تعرف ماهو جمع كلمة {سكر} التي حيرت كل طلاب الثانوية العامة والمدرسين؟ مش هتصدق الإجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد اللغة العربية بحر من المفردات والتراكيب التي تثير الإعجاب، ولكنها تحمل أحيانا ألغازا لغوية تعجز حتى المعلمين عن الإجابة عليها بسهولة ومن بين هذه الألغاز، السؤال عن جمع كلمة سكر، الذي أبكى طلاب وحير معلمين، وأصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإجابة في معجم اللغة العربية

كشف أحد أساتذة اللغة العربية أن كلمة سكر في اللغة تستخدم غالبا للإشارة إلى المادة غير المعدودة، مما يجعلها واحدة من الكلمات التي يصعب إيجاد جمع لها ومع ذلك، فإن اللغة العربية لا تخلو من الحلول.

جمع كلمة “سكر” المعتمد

جمع التكسير

الكلمة تجمع على أسْكار أو سكار في حالات نادرة، وتستخدم هذه الصيغة للإشارة إلى أنواع السكر المختلفة أو تجمعاته. مثال: في المصنع توجد أنواع عديدة من الأسكار. الجمع بالإضافة

في الاستخدام الشائع، يتم التعبير عن الجمع باستخدام كلمة مساعدة، مثل كميات السكر أنواع السكر.

لماذا أثار السؤال الحيرة؟

كلمة سكر من الأسماء التي تدل على مادة غير معدودة، مثل ماء و ملح، وهذه الكلمات عادةً لا تُجمع في الاستخدام العام إلا إذا قصدنا أنواعها أو كمياتها.

الجمع اسكار أو سكار غير مألوف في الاستخدام اليومي، مما يجعل البعض يعتقد أنه لا يوجد جمع للكلمة.

ردود فعل الطلاب والمعلمين