“اقعد علي النت براحتك”.. رقم سري خطير يفتح جميع الشبكات الواي فاي 2023 هذه بدون برامج او تطبيقات والحصول على الرقم السري… عيش يا عم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كع الاحتياج الدائم لوجود الانترنت في حياتنا اليومية وتعرض العديد منا لعدم انتظام الانترنت فقد كثر الحديث حول طرق الحصول علي انترنت ، وتداولت الطرق المختلفة التي من خلالها يتم الدخول الي الشبكات الخاصة بالانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح شبكات الواي فاي للحصول علي الإنترنت بصورة مجانية، ولكن هذه الطرق لا تكون كاملة وصحيحة بشكل كامل وربما ينتج عنها انتقال الفيروسات إلى هاتفك المحمول، ولكن يجب الحرص عند استخدام اي من الطرق ولكن في الحقيقة هناك رقم متاح يمكن من خلاله الاتصال بكافة الشبكات بطريقة امنه بدون اللجوء الي برامج .

الرقم السري لفتح شبكات الواي فاي

يمكن اتباع الخطوات البسيطة لفتح شبكات الواي فاي واستخدام الانترنت دون الاحتياج إلى البرامج وذلك يتمثل في:-

الدخول الى اعدادات هاتفك المحمول..

اضغط فوق شبكة Wi-Fi المطلوب التعرف علي كلمة السر المحددة لها.

يتم تحديد اسم المستخدم وكلمة السر بشكل صحيح ثم بعدها يتم الدخول الى الاعدادات الخاصة بالراوتر.

يتم الدخول إلى صفحة الويب ثم ادخال العنوان الخاص وهو192.168.1.1.

يتم النقر فوق زر الدخول وذلك بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم الضغط فوق network ثم النقر علي Wlan، تظهر امامك كلمة السر بعد النقر فوق security.

طريقة فتح wifi

بعد اتباع الخطوات السابقة اليكم بعض النقاط البسيطة لفتح شبكات الواي فاي بصورة مجانيه علي هاتفك المحمول: