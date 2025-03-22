منتخبنا الوطني للقدم الشاطئية يفتتح غدا مشواره بملاقاة المنتخب الفيتنامي بالمجموعة الرابعة

فـي كأس أمم آسيا بمدينة بتايا التايلاندية

كتب ـ خالد الجلنداني :

يفتتح منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية غدا الجمعة مشواره في نهائيات كأس أمم آسيا التي تستضيفها مدينة بتايا التايلاندية على ملعب شاطئ جومتين أرينا خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس الجاري والمؤهلة لكأس العالم، التي ستقام في سيشل شهر مايو المقبل وذلك عندما يلاقي المنتخب الفيتنامي في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت سلطنة عمان الساعة الخامسة مساء بتوقيت تايلاند، ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم ايضا بجواره منتخبات البحرين وماليزيا وسيلعب منتخبنا مباراته الثانية امام المنتخب الماليزي يوم 23 من الشهر الجاري ويختتم مشواره يوم 25 مارس الجاري بلقاء المنتخب البحريني ويشارك في البطولة 16 منتخبا وزعت على اربع مجموعات المجموعة الاولى ضمت منتخبات تايلاند والكويت ولبنان والهند والمجموعة الثانية منتخبات اليابان و الصين والمملكة العربية السعودية والعراق والمجموعة الثالثة ضمت منتخبات ايران و الامارات وافغانستان و اندونيسيا وتلعب مباريات الدور الاول بنظام المجموعات يتأهل من كل مجموعة المنتخبان الحاصلان على المركزين الاول والثاني الى دور الثمانية الذي يلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة والمنتخبات الثلاثة الحاصلة على المراكز الاولى في البطولة تتأهل مباشرة الى كأس العالم. ?

وتعد هذه المشاركة السابعة لمنتخبنا في نهائيات كأس امم اسيا، حيث تمكن من تحقيق اللقب عام 2015 وحقق المركز الثالث في النسخ الثلاث الأخيرة ومركز الوصافة في 2011 والتأهل الى كأس العالم 5 مرات ستكون الوجوه المألوفة حاضرة حين يعود 13 منتخباً شارك في النسخة السابقة في عام 2023 من أجل محاولة أخرى لتحقيق المجد القاري، بما في ذلك حامل اللقب المنتخب الإيراني وجميع الفائزين السابقين الأربعة الآخرين باللقب- البحرين واليابان وعُمان والإمارات والثلاثي المُكون من الصين وإيران واليابان هي المنتخبات الوحيدة التي ظهرت في كل نسخة من هذه البطولة حتى الآن، بينما في الطرف الآخر من الطيف، تتطلع الهند وإندونيسيا وفيتنام إلى تحقيق أول انتصاراتها على الإطلاق في البطولة ويعتبر المنتخب الياباني المنتخب الآسيوي الوحيد الذي شارك في جميع نسخ كأس العالم للكرة الشاطئية، وحققت أفضل إنجاز للقارة بحصوله على وصافة نسخة 2021 كما أن اليابانيين، أصحاب الرقم القياسي في عدد الألقاب الآسيوية (3 مرات ) 2009، 2011، 2019 وأكثر المنتخبات تحقيقاً للانتصارات في تاريخ البطولة القارية (35 فوزاً).

إعداد مبكر

بدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية اعداده مبكرا من أجل المحافظة على نتائجة المشرفة في البطولة، حيث حصل في النسخة الماضية على المركز الثالث ويطمح هذه المرة المنافسة اللقب، حيث استهل مشواره بمعسكرات داخلية ولعب عدة تجارب ودية، هدف من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي إلى رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين خاصة وان الملاعب الرملية تحتاج الى لياقة بدنية عالية بالاضافة الى تطبيق مجموعة من التدريبات الفنية المتنوعة حيث كانت اخر التجارب الودية التي خاضها في مسقط امام امام منتخبي بيلاروسيا وروسيا بواقع تجربتين مع كل منتخب خرج من خلالها منتخبنا بالعديد من المكاسب التي سيكون لها الاثر الايجابي له في البطولة، كما خاض مباراة ودية واحدة امام المنتخب التايلاندي على هامش المعسكر الخارجي المقامة حاليا هناك فاز فيها بنتيجة 7/2 سجل اهداف منتخبنا السبعة كل من عبدالله الصوطي هدفين ومشعل العريمي هدفين وهدف لكل من خالد العريمي وسامي البلوشي و يحيى المريكي وتضم قائمة منتخبنا المختارة للبطولة الاسيوية 14 لاعبا هم :خالد بن خميس العريمي ومنذر بن هلال العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي ونوح بن سالم الزدجالي ومشعل بن هلال العريمي وأحمد بن ربيع العويسي وسالم بن محمد العريمي ويونس بن سالم العويسي وسامي بن فائل البلوشي ويحيى بن جمعة المريكي وعبدالرحمن بن علي الفزاري ومسلم بن محفوظ العريمي وماجد بن عبدالله العفاري وأمجد بن عبدالله الحمداني.