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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد منتخب غانا مع المدرب الألماني المخضرم وينفريد شايفر الفائز سابقًا بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم كمستشار فني بعد الإخفاق في التأهل لنهائيات 2025 في المغرب.

المخضرم شايفر مستشارًا فنيًا لـ "النجوم السوداء"

وقاد شايفر (75 عاما) منتخب الكاميرون للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2002 كما سبق له تدريب منتخبي جاميكا وتايلاند.

وذاع صيته تدريبيًا مع نادي كارلسروهه الألماني.

وسيعاون شايفر المدرب أوتو أدو لتجديد دماء الجهاز الفني للفريق قبل استئناف مشوار تصفيات كأس العالم في مارس (آذار).

وتم الإبقاء على أدو رغم غياب غانا عن نهائيات كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في آخر 11 نسخة بعد حملة تصفيات كارثية إذ فشلت في الفوز بأي من مبارياتها الست واحتلت المركز الأخير في المجموعة السادسة خلف أنغولا والسودان والنيجر.

وقال الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان "في منصبه الجديد، لن يقدم شايفر التوجيه الفني فحسب بل سيشرف أيضًا على تطوير كرة القدم في غانا.

"ستتطلب هذه الوظيفة أيضًا من شايفر تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية طويلة الأمد للاتحاد الغاني وتقديم التوجيه الفني بما يتماشى مع رؤية البلاد وتطوير الشبان وضمان الأداء العالي المستمر من قبل الفرق الوطنية، ستكون خبرته في التدريب على مستوى الأندية والمنتخبات بلا شك ذات قيمة كبيرة في هذا المنصب".

وتلتقي غانا مع تشاد ومدغشقر في تصفيات كأس العالم في مارس "آذار" المقبل.

وتتقاسم غانا صدارة مجموعتها إذ يتأهل متصدر المجموعة فقط إلى نهائيات 2026 في أمريكا الشمالية.