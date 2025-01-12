تأهل يونايتد وتوتنهام إلى الدور الرابع

تأهل يونايتد وتوتنهام إلى الدور الرابعتأهل فريقا مانشستر يونايتد، حامل اللقب، وتوتنهام إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ونجح يونايتد بعشرة لاعبين في تحقيق الفوز على مضيفه أرسنال بركلات الترجيح 5 ـ 3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

بدوره تمكن توتنهام من تحقيق الفوز على فريق تاموورث للهواة 3 ـ صفر بعد التمديد أيضا إلى شوطين إضافيين ليسجل ثلاثة أهداف ويخرج فائزا ويتأهل إلى الدور الرابع.

وفي باقي المباريات حقق نيوكاسل الفوز على بروملي من الدرجة الرابعة 3 - 1 .. وتغلب كريستال بالاس على ستوكبورت من الدرجة الثالثة 1 - صفر .. وفاز إيبسويتش على بريستول من المستوى الثالث أيضا 3- صفر .. وساوثمبتون على سوانزي سيتي من المستوى الثاني بذات النتيجة .. ودونكاتسر روفرز من المستوى الرابع على هال سيتي من "تشامبيونشيب" (المستوى الثاني) بركلات الترجيح 5 - 4 بعد أن (تعادلا 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي).