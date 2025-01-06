نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الموقف النهائي لنجوم الأهلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة عن الموقف النهائي لعدد من نجوم القطبين الأهلي والزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه بالنسبة للنادي الأهلي فلا مجال عن الحديث عن رحيل كولر وهو ما أكده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي للمدير الفني السويسري وان تجربته مستمرة حتى كأس العالم على الأقل.

كما أكد شبانة أن نفس الأمر ينطبق على الشناوي قائد الفريق والذي سيستمر مع الأهلي موسمين قادمين على الأقل.

كما استقر الأهلي بصفة نهائية على عودة الثنائي إليو ديانج وأحمد عبدالقادر.. ورفض عودة محمد شريف.

واداريا سيستمر محمد رمضان في منصبه كمدير رياضي حتى نهاية الموسم ويتم تقييم بعدها تجربة منصب المدير الرياضى في النادي وإمكانية استمرارها من عدمه.



وعلى الجانب الآخر أكد شبانة أن جروس مستمر مع الزمالك حتى نهاية تعاقده وان أي حديث عن رحيله والتعاقد مع البرازيلي ميكالي غير صحيح خاصة إطلاقا.

واتم شبانة بأن بالرغم من كل ما يثار حول تأخر تجديد زيزو إلا أن مسألة اعلان التجديد مجرد وقت وان كل الامور تم الاتفاق عليها بين الطرفين.