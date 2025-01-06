نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب كولر عن مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، إن مارسيل كولر المدير الفني، ‏غاب عن المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة سموحة في بطولة الدوري، ‏بسبب تعرضه لوعكة صحية ونزلة معوية.‏

وأوضح جاب الله أن كولر تناول الأدوية والعلاج اللازم، وتجري متابعته على مدى ‏الساعات القادمة، لتقييم حالته وتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة المقرر لها ‏الرابعة عصر غد.

واختتم فريق كرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الإثنين، تدريباته الجماعية استعدادًا لملاقاة سموحة غدًا الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة في مسابقة الدوري المصري.



ويسعى الفريق الأحمر من خلال هذه المواجهة إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة، أبرزها الهزيمة أمام شباب بلوزداد الجزائري، بهدف تجديد الثقة لدى جماهيره التي عبرت عن استيائها من المستوى المتراجع للفريق.

وكان تعرض النادي الأهلي لخسارة غير متوقعة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية.

جاءت الخسارة في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب خاسف نوفل محمد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مستغلًا خطأ فادحًا من الحارس محمد الشناوي.