نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. لاعب الأهلي يتمسك بالرحيل وأزمة طاحنة في الزمالك قبل السوبر الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 17-09-2024 في السطور التالية:

عاجل.. لاعب الأهلي يتمسك بالرحيل عن الفريق هذا الصيف

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن كريم الدبيس ظهير النادي الأهلي جدد رغبته بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعد كريم الدبيس خارج حسابات السويسري مارسيل كولر من الموسم الماضي، حيث لا يشارك اللاعب مع الفريق الا في فترات قليلة بالمباريات.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: كريم الدبيس طلب من مسؤولي النادي الأهلي الموافقة على أي من العروض التي تلقاها خاصة من الدوري البرتغالي والاماراتي.

وأضاف: كريم الدبيس يرغب في الحصول على فرصة المشاركة وهو ما يدفعه لطلب الرحيل بشكل متكرر خاصة أنه لم يشارك مع فريق الأهلي رغم إصابة علي معلول في الموسم الماضي.

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السوبر الإفريقي بسبب هذا المركز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز أزمة جديدة، قبل مواجهة السوبر الإفريقي أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الأهلي، يوم 27 سبتمبر الجاري؛ في إطار منافسات بطولة السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على قناة ON sports fm،:" نادي الزمالك يواجه أزمة جديدة في مركز الظهير الأيسر قبل مباراة السوبر الإفريقي "

وأضاف:" الأزمة تكمن في غياب أحمد فتوح عن قائمة نادي الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى استبعاد بنتايك صفقة الفارس الأبيض الجديدة".

واختتم:" من المتوقع أن يعتمد جوميز على محمد حمدي لاعب فريق الزمالك الجديد القادم من نادي إنبي، في مباراة السوبر الإفريقي، حيث يمتلك مقومات هائلة".

