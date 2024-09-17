انت الأن تتابع خبر فليك يحدد بديل أولمو في مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر هانزي فليك مدرب برشلونة على بديل داني أولمو في مباراة برشلونة وموناكو، المقررة مساء اليوم الخميس في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويعيش برشلونة فترة مميزة في الموسم الحالي حيث يتصدر ترتيب الدوري الاسباني بالعلامة الكاملة بالفوز بخمس مباريات متتالية.

غياب داني أولمو..

أصيب داني أولمو الوافد الجديد لصفوف برشلونة، في مواجهة جيرونا الأخيرة التي فاز بها البلوجرانا برباعية نظيفة.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن هانز فليك، قرر الاعتماد على رافينها في مركز صانع الألعاب “رقم 10” لتعويض غياب داني أولمو، لثقة المدرب الألماني في إمكانياته، لاسيما وأنه شارك في نفس المركز في أول مباراتين في الليجا.

يرى فليك بأن اللاعب البرازيلي يستطيع أن يكون صانع ألعاب ولديه القدرة على تبادل المراكز بينه وبين الجناح، وقدم مستويات جيدة في مباراتي فالنسيا وأتلتيك بلباو ببداية الموسم.

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