انت الأن تتابع خبر مواجهات هامة اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 تعرف علي أهم مباريات اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم بدأ مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث تنطلق اليوم منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، ويعتبر ‏نادي ريال مدريد هو الفريق صاحب الرقم القاسي في الحصول على هذه البطولة حيث يمتلك ريال مدريد 14 لقباً وتشهد البطولة مشاركة أكبر الأندية الأوروبية من الدوريات الخمس الكبرى، حيث يشارك في هذه النسخة كلاً من برشلونة وريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ واتلتيكو مدريد وإنتر ميلان واي سي ميلان وارسنال ومانشستر سيتي ومعظم الفرق الكبرى داخل القارة العجوز.

مباريات اليوم في دوري أبطال اوروبا

يستضيف اليوم في تمام الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة نادي يوفينتوس فريق أيندهوفن ويلاقي ليفربول نادي إي سي ميلان الإيطالي في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويلعب في نفس التوقيت نادي ريال مدريد أمام شتوتجارت الألماني وأيضاً بارين ميونخ يلاقي دينامو زغرب الكرواتي في نفس التوقيت العاشرة مساءًا ومن المنتظر أن يتم إذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط والوطن العربي.

تاريخ بطولة دوري أبطال اوروبا

بطولة دوري أبطال أوروبا بطولة عريقة وتعتبر أحد أقدم بطولات كرة القدم في العالم حيث انطلقت عام 1956 باسم كأس الأندية الأوروبية وفاز بأول خمس نسخ من البطولة نادي ريال مدريد الإسباني من عام 1956 وحتي عام 1960 ولكن بعد ذلك تناوبت الأندية الأوروبية في الحصول علي لقب البطولة وإليكم قائمة بأكثر الأندية حصولاً علي دوري أبطال اوروبا: