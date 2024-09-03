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أحمد جودة - القاهرة -

أجرى لاعبو ولاعبات الكاراتيه بنادي بورفؤاد الرياضي اختبارات الحزام في الملعب الخماسي، بمشاركة 135 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

نجاح باهر للاعبي ولاعبات الكاراتيه بنادي بورفؤاد في اختبارات الحزام

وتمكن جميع المشاركين من اجتياز الاختبارات بنجاح، حيث قدموا أداء متميزا أمام المختبر محمد عبده البقساوي، عضو اللجنة العليا للاختبارات بالاتحاد المصري للكاراتيه والمشرف على قطاع القناة للكاراتيه.

وقد أشرف على هذه الاختبارات فريق فني متكامل يضم نخبة من المدربين المتميزين يتقدمهم محمود فوزي رئيس الجهاز الفني، إلى جانب محمد دعدور المدرب العام، وصلاح الدين السيد وأحمد جلال الحفناوي مدربي الكوميتيه، بالإضافة إلى سارة محمود فوزي ومحمد سرحان مدربي الكاتا.

ولقد أثنى الجهاز الفني على المستوى العالي الذي أظهره اللاعبون واللاعبات خلال الاختبارات، ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في التدريبات.

حضر هذه الفاعلية أحمد رضوان وأحمد الديب، أعضاء مجلس إدارة النادي والمشرفين العامين على النشاط، دور كبير في تحفيز اللاعبين ودفعهم لتحقيق أفضل النتائج.

