نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بيتيس قبل مواجهة اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مع نظيره فريق ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد مع نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد ريال بيتيس

وكانت أنتهت مباراة الموسم الماضي من بطولة الدوري الإسباني، بين ريال مدريد وريال بيتيس بالتعادل الإيجابي 1 – 1، وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل السلبي.

وواجه فريق ريال مدريد نظيره ريال بيتيس فى 132 مباراة من قبل، حقق خلالهم الفريق الملكي الفوز في 72 لقاء، وفاز بيتيس في 29 منهم وحسم التعادل 31 لقاء بينهما.

وتمكن لاعبى الفريق الملكي من تسجيل 276 هدفا في مرمى بيتيس، وتلقت شباكه 139.

أما في بطولة الدوري الإسباني، التقى الفريقين 116 مرة، وفاز ريال مدريد في 63 مباراة، بينما انتصر بيتيس في 26 لقاء، وسيطر التعادل بينهما على 27 مواجهة، كما سجل الملكي 243 هدف وتلقت شباكه 121 هدفا.

