نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا الشخص سبب رحيلي عن الأهلي.. أول رد من خالد بيبو على تصريحات خالد الجوادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على سبب رحيل خالد بيبو عن منصبه كمديرا للكرة داخل القلعة الحمراء، ورغبة المدرب في رحيله.

بيبو يرد علي تصريحات الجوادي

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" ليس ذلك نظام النادي الأهلي، دائما ما يحدث داخل الفريق يموت مع صاحبه ولا يتم الكشف عنه مثل ما حدث حتى بعد رحيل أي شخص".

وتابع:" تحدثت مع خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي لمعرفة حقيقة تصريحات خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر:"

وواصل:" أحذر اي شخص من الاعب على وتر إشعال أزمات بين اللاعبين والجماهير لأنها منطقة ألغام".

وأشار:" بيبو قال لي لن أرد ولكن نقل اي رسالة على لسانه، ما قيل عني أني أتحدث مه كولر كثيرا ليس لأرضيه كما قال الجوادي ولكن لأتعلم أسلوبه بشكل سريع".

وواصل:" وجودي كان خوف على النادي الأهلي لأن كان قريب أن يتم وضع بعض الأشخاص الغير قادرين على تحمل هذا المنصب ومنهم خالد الجوادي وهذا سبب الخلاف ورحيلي عن الفريق لأني لم أسمح لإعطاء كل فرد مهام عمله فقط".

وأختتم:" خلافي مع كولر أنه لا يعترف بموقف مدير الكرة عموما وليس خالد بيبو، وهو يؤيد أن يفعل كل شئ بنفسه وأفضل مصلحة الأهلي".