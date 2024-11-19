شكرا لاهتمامك لمعرفة جدد تلفونك بسرعة.. تعرف على سعر ومواصفات infinix hot 50i في مصر والسعودية وأهم مميزاته وعيوبه والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتسأل المزيد من المواطنين عشاق تبديلات الهواتف والتجار عند كل نزول إصدار جديد من الهواتف، فعند ظهور إعلانات عن هاتف عبر الانترنت، يبحث المزيد عن سعر ومواصفات infinix hot 50i بشكل كبير، حيث يعد هاتف Infinix Hot 50i من أبرز الإصدارات الحديثة التي أطلقتها شركة إنفينكس، حيث يقدم مزيجًا مثاليًا من التصميم العصري والمواصفات القوية بسعر مناسب للجميع، فقد يأتي الهاتف مع شاشة كبيرة، معدل تحديث سريع، بالإضافة إلى بطارية قوية تدوم طوال اليوم، فالآن من خلال موقعنا الإخباري “إقرأ نيوز” سنستعرض لكم تفاصيل مواصفات الهاتف، سعره في الأسواق، وأهم مميزاته وعيوبه.

سعر ومواصفات infinix hot 50i

سنقدم إليكم سعر ومواصفات infinix hot 50i وكل ما يتعلق عن هذا الهاتف لمساعدة كل من يرغب في معرفة التفاصيل الأكثر عنه، حيث جاءت الاسعار والمواصفات كالتالي:

مواصفات هاتف Infinix Hot 50i

يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD كبيرة بحجم 6.7 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، ونسبة سطوع تصل إلى 500 شمعة. كما تدعم الشاشة ميزة Always On Display.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G81، الذي يضمن أداء سلسًا للتطبيقات اليومية، بالإضافة إلى معالج رسومي Mali-G52 MC2، مما يعزز تجربة الألعاب والوسائط.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 14 مع واجهة XOS 14.5 المخصصة من إنفينكس، مما يتيح لك تخصيص واجهة المستخدم بما يناسب احتياجاتك.

يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، توفر استخدامًا طويلًا طوال اليوم. كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 18 وات، بالإضافة إلى ميزة الشحن العكسي.

يحتوي الهاتف على نوعين من الكاميرا، وهما:

الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0 وفلاش قوي لصور سيلفي واضحة حتى في الإضاءة المنخفضة.

الكاميرا الخلفية مزدوجة، مزودة بمستشعر سوني IMX582 بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8.

كما يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 2K وFHD وHD.

يتوفر الهاتف بإصدارين من حيث الذاكرة:

الإصدار الأول بذاكرة داخلية 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت.

الإصدار الثاني بذاكرة داخلية 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت. كما يدعم الهاتف توسيع الذاكرة باستخدام بطاقة microSD تصل حتى 2 تيرابايت.

سعر هاتف Infinix Hot 50i

يختلف سعر Infinix Hot 50i حسب النسخة والسوق المحلي:

يتراوح سعر الهاتف بين 120 إلى 140 دولارًا أمريكيًا، وفقًا للنسخة (الذاكرة) والبلد.

في السعودية، يبلغ سعر النسخة ذات 256 جيجابايت حوالي 400 ريال سعودي.

في مصر، تتفاوت الأسعار كما يلي:

– تبلغ سعر النسخة ذات 6 جيجابايت رام و 128 جيجابايت تخزين سعرها حوالي 5250 جنيهًا.

– تبلغ سعر النسخة ذات 4 جيجابايت رام و 256 جيجابايت تخزين سعرها حوالي 5500 جنيهًا.

مميزات هاتف Infinix Hot 50i

وقد جاءت مميزات هذا الهاتف الجبار كما يلي:

دعم شريحتي اتصال من نوع نانو SIM.

دعم شبكات 2G حتى 4G.

تصميم من البلاستيك الجيد في الظهر والإطار.

دعم الذاكرة الخارجية عبر بطاقة microSD تصل حتى 2 تيرابايت.

سماعات استيريو تقدم صوتًا جيدًا.

دعم ترددات واي فاي مختلفة لضمان اتصال مستقر.

عيوب هاتف Infinix Hot 50i

يحتوي هذا الهاتف على عدة عيوب منها: