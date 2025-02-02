انت الأن تتابع خبر التعاون مع Google Maps لتفادي الازدحام المروري في الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الرياض أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية، وتشهد نموًا سريعًا في عدد السكان والمركبات وهذا النمو يؤدي إلى ازدحام مروري شديد، مما يجعل التنقل في المدينة صعبًا ومحبطًا.

ومع ذلك

هناك العديد من الأشياء التي يمكن للمواطنين والمسؤولين القيام بها لتخفيف الازدحام المروري في الرياض وأحد هذه الأشياء هو التعاون مع Google Maps.

كيف يمكن لـ Google Maps مساعدة الرياض في التغلب على الازدحام المروري؟