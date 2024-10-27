شكرا لاهتمامك لمعرفة “فرصتك للحصول على سكن مناسب” شروط التسجيل في برنامج الدعم السكني وموعد صرف الدعم لشهر أكتوبر 2024 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يرغب الكثير من المواطنين عن شروط التسجيل في برنامج الدعم السكني، ويبحث المستفيدين عن موعد صرف الدعم، ويشكل تاريخ صرف دعم السكن لشهر أكتوبر 2024 موضوع اهتمام واسع بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، خصوصا المستفيدين من برنامج الدعم السكني، حيث تلتزم وزارة الإسكان بتقديم هذا الدعم شهريا للمواطنين المستوفين لشروط البرنامج، والذي يهدف إلى مساعدتهم في امتلاك منازل مناسبة ضمن المملكة.

شروط التسجيل في برنامج الدعم السكني

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم السكني، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة الدائمة داخل المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما.

عدم امتلاك المتقدم لأي عقار سكني.

عدم الاستفادة سابقا من أي برامج دعم سكنية.

تقديم مستندات رسمية تثبت الدخل الشهري للأسرة.

موعد صرف الدعم السكني لشهر اكتوبر 2024

يتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024، وأعلنت وزارة الإسكان السعودية أن صرف الدعم يتم في العادة يوم 24 من كل شهر ميلادي، ومع ذلك، إذا تزامن الموعد مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، فقد يتم تعديل موعد الصرف بحيث يتم تقديمه أو تأخيره وفقا للظروف السائدة في ذلك الشهر.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

قدمت وزارة الإسكان السعودية رابطا إلكترونيا لتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالدعم السكني، ويتيح هذا الرابط للمستفيدين الاستعلام عن صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024 باستخدام رقم الهوية، و يمكن القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني.

الضغط على خيار التسجيل وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الخدمات ثم النقر على الاستعلام عن الدعم السكني.

تعبئة البيانات المطلوبة.

التحقق من صحة البيانات والمصادقة عليها.

بعد مراجعة المعلومات، الضغط على استعلام.

ستظهر تفاصيل الدفعة المستحقة خلال لحظات.

مميزات الدعم السكني

يوفر الدعم السكني فرصة للحصول على مسكن مناسب بمواصفات قياسية عالية الجودة، كما أن هذا البرنامج واحدا من أهم برامج الدعم المقدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.