سامي الجابر يتولى رئاسة نادي النصر وطلب عاجل لبديل إبراهيم المهيدب ! كواليس العالمي

انت الأن تتابع خبرسامي الجابر يتولى رئاسة نادي النصر وطلب عاجل لبديل إبراهيم المهيدب ! كواليس العالمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة نادي النصر أثارت موجة من الجدل والقلق في الأوساط الرياضية، خاصة أنها جاءت في توقيت حساس قبيل ساعات من انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين.

سامي الجابر يتولى رئاسة نادي النصر