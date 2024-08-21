سامي الجابر يتولى رئاسة نادي النصر وطلب عاجل لبديل إبراهيم المهيدب ! كواليس العالمي

انت الأن تتابع خبرسامي الجابر يتولى رئاسة نادي النصر وطلب عاجل لبديل إبراهيم المهيدب ! كواليس العالمي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة نادي النصر أثارت موجة من الجدل والقلق في الأوساط الرياضية، خاصة أنها جاءت في توقيت حساس قبيل ساعات من انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين.
سامي الجابر يتولى رئاسة نادي النصر
- تواصل استقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة نادي النصر إثارة الجدل في الوسط الرياضي، خاصة أنها جاءت قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين.
- أعلن المهيدب استقالته رسميا بعد شهرين فقط من توليه المنصب، خلفا للرئيس السابق مسلي آل معمر. ويستعد نادي النصر لاستقبال نظيره الرائد غدا الخميس في افتتاح مباريات الموسم الجديد على ملعب الأول بارك في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
- في ظل هذه التطورات طالب الإعلامي عبدالعزيز المريسل بتولي سامي الجابر أسطورة الكرة السعودية ونجم نادي الهلال السابق، منصب رئيس نادي النصر خلفا للمهيدب. وأكد المريسل عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" أن الجابر يتمتع بخبرة إدارية وفنية تؤهله لهذا المنصب.
- من جهة أخرى كشفت التقارير عن وجود خلافات بين المهيدب وجويدو فينجا، الرئيس التنفيذي، ورائد إسماعيل، المدير التنفيذي، خاصة أن الأخير هو رئيس شركة ترعى نادي الهلال المنافس.