انت الأن تتابع خبر بيان توضيحي جديد من المرور بشأن حالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة 25% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت منذ قليل الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية بيان جديد، بشأن الحالات التي يفقد فيها مرتكب المخالفة المرورية حقه في الاستفادة من التخفيض التي أعلنت عنه الإدارة بنسبة 25% الممنوح وفقاً للمادة (75) من نظام المرور السعودي خلال المرحلة الحالية، حيث يجب على جميع قائدي المركبات الاستفادة من ذلك التخفيض الذي أعلنت عنه الإدارة خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفق الشروط المعلن عنها.

التخفيض على المخالفات المرورية