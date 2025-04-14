من بينها منقوع لبان الذكر.. إليكِ أفضل مشروبات صحية لتعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر قبل النوم

يُستخرج لبان الذكر من أشجار من جنس البوسويلية (Boswellia)، وخصوصًا أنواع مثل Boswellia sacra وBoswelliacarterii. يُشتهر برائحته المميزة واستخداماته التاريخية والثقافية والطبية. تنتشر أشجار البوسويلية في مناطق جافة مثل"سلطنة عمان خاصة ظفار، واليمن، والصومال، وأجزاء من الهند وشمال إفريقيا. ويُعتبر اللبان العُماني من أشهر الأنواع لجودته العالية.

يحتوي على مركبات مثل حمض البوسويلك (Boswellic acid)، الذي يُدرس علميًا لدوره في مكافحة الالتهابات والسرطان. كذلك زيوت عطرية مثل "الليمونين والباينين" المسؤولة عن رائحته. من ناحية أخرى، تُشير دراسات إلى فوائد محتملة للبان الذكر في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، الربو، وأمراض الأمعاء الالتهابية؛ كذلك يُبحث في تأثيره على صحة الدماغ والذاكرة.

ولمزيد من المعلومات حول فوائد شرب منقوع لبان الذكر، وخصوصًا قبل النوم؛ تتبعّي السطور القادمة عبر موقع "دوت الخليج" للتعرف على فوائده المذهلة، بناءً على توصيات أخصائية الطب البديل سهى عادل من القاهرة.

الجودة تختلف حسب مصدر اللبان وطريقة استخراجه

فوائد شرب منقوع لبان الذكر مرتبط بمصدر اللبان وطرق استخراجه وخصائصه المتنوعة

وبحسب أخصائية الطب البديل سهام، منقوع لبان الذكر (البوسويلية) هو مستحضر مائي يُحضّر بنقع قطع صغيرة من صمغ اللبان في الماء الدافئ، مما يسمح باستخلاص بعض المركبات الفعّالة الموجودة فيه. إليك أبرز خصائصه الكيميائية والفوائد المرتبطة بها:

التركيب الكيميائي الرئيسي

يحتوي لبان الذكر على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيًا، مثل: "حمض البوسويليك (Boswellic acid).

مضاد قوي للالتهابات، يُثبط إنزيمات مثل lipoxygenase المسببة للالتهاب.

التيربينات (Terpenes): مركبات عطرية ذات خصائص مُطهرة ومهدئة.

البولي سكاريدات (Polysaccharides): تُعزز المناعة وتدعم صحة الأغشية المخاطية.

الفلافونويدات (Flavonoids): مضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف.

الزيوت الطيارة (Essential oils): مثل α-pineneوlimonene، تُساهم في تأثيره المهدئ وتنقية الجهاز التنفسي.

الخصائص الفيزيائية

الرائحة:عطرية قوية بسبب الزيوت الطيارة.

الطعم:مرّ قليلاً مع لمسة عشبية.

اللون: يتحول الماء إلى لون باهت (أبيض مائل للصفرة) بعد النقع.

الذوبانية: تذوب بعض المركبات في الماء مثل "البولي سكاريدات"، بينما تبقى الزيوت الطيارة بتركيز أقل مقارنةً باستخلاصها بالكحول.

الخصائص الدوائية والفسيولوجية

مضاد للالتهاب: يُقلل من التهاب المفاصل والأنسجة عبر تثبيط الوسائط الالتهابية.

مضاد للأكسدة: يُعادل الجذور الحرة، مما يُبطئ شيخوخة الخلايا.

مُطهر ومضاد للميكروبات: يُحارب البكتيريا والفطريات بفضل الزيوت الطيارة.

مُهدئ للجهاز الهضمي: يُقلل الانتفاخ ويُحفز إفراز العصارات الهضمية.

منشط للجهاز المناعي: يعزز نشاط الخلايا المناعية مثل الخلايا الليمفاوية.

مُرخي للأعصاب: يساعد على تخفيف التوتر عبر تأثيره على النواقل العصبية مثل "السيروتونين".

فوائد شرب منقوع لبان الذكر

فوائد شرب منقوع لبان الذكر تساهم في تحسين جودة النوم

وتابعت أخصائية الطب البديل سهى، يُعتقد أن شُرب منقوع لبان الذكر (البوسويلية) قبل النوم له عدة فوائد محتملة بناءً على الاستخدامات التقليدية وبعض الدراسات العلمية، مع ضرورة التنويه إلى أن بعض هذه الفوائد تحتاج إلى مزيد من البحث العلمي. إليك أبرز الفوائد والاحتياطات:

تحسين جودة النوم

قد يساعد في تخفيف التوتر والقلق بفضل خصائصه المهدئة، مما يعزز الاسترخاء ويسهل النوم.

دعم صحة الجهاز الهضمي

يُستخدم تقليديًا لعلاج عسر الهضم والانتفاخ، وقد يُحفز الهضم عند تناوله قبل النوم.

الخصائص المضادة للالتهاب

يحتوي على مركبات مثل "حمض البوسويليك" قد تقلل الالتهابات، مما يفيد في حالات مثل "آلام المفاصل" التي تؤثر على النوم.

مضادات الأكسدة

يساهم في مكافحة الجذور الحرة، مما يدعم المناعة ويقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي.

تأثيرات مهدئة

قد تُحفز رائحته العطرية إفراز هرمونات مثل "السيروتونين"، المرتبطة بالاسترخاء.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي

يُستخدم في الطب التقليدي لتهدئة السعال وتنقية الشعب الهوائية، مما قد يُحسّن التنفس أثناء النوم.

الاحتياطات والتحذيرات

قد تُسبب الجرعة الزائدة غثيانًا أو اضطرابًا في المعدة.

قد يتفاعل مع أدوية مضادات التخثر أو الالتهاب؛ أما عن حساسية الجلد، فنادرًا ما يُسبب ردود فعل تحسسية.

يُنصح بتجنبه في الحمل والرضاعة واستشارة الطبيب المختص قل استخدامه.

طريقة الاستخدام

نقع 2 جرام من لبان الذكر في كوب ماء دافئ لمدة 3 ساعات، ثم تصفيته وشربه قبل النوم.

الجدير الذكر، أنه يُفضل استشارة طبيب قبل تناوله، خاصةً لذوي الحالات الصحية المزمنة أو الذين يتناولون أدوية منتظمة. علمًا أن الفوائد المذكورة تعتمد بشكل كبير على الخبرة التقليدية، وتختلف نتائجها من شخص لآخر

مشروبات صحية تُساهم في تعزيز الاسترخاء والنوم الهادئ من بينها شاي النعناع

واستكمالًا لحديثنا عن المشروبات الصحية المفيدة للجسم قبل النوم، وذلك ببخلاف منقوع لبان الذكر؛ فقد أوضحت أحصائية الطب البديل سهى، أن هناك العديد من المشروبات الصحية التي يُنصح بتناولها قبل النوم لدورها في تعزيز الاسترخاء وتحسين جودة النوم ودعم صحة الجسم بشكل عام. إليك أبرزها:

شاي النعناع

يُهدئ الجهاز الهضمي ويُقلل الانتفاخ؛ رائحته العطرية تُخفف التوتر. لذا أغلي أوراق النعناع الطازج في الماء لمدة 5 دقائق، ثم صفيه واستمتعي بمذاقه.

الحليب الدافئ مع الكركم "الحليب الذهبي"

الحليب غني بـالتريبتوفان"حمض أميني" يحفز إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، أما الكركم فيحتوي على الكركمين، الذي يُقلل الالتهابات ويُحسن المزاج. لذا يمكنكِ تسخين كوب حليب مع رشة كركم وقليل من العسل والقرفة.

شاي البابونج "الكاموميل"

شاي البابونج أحد المشروببات الصحية قبل النوم

يحتوي على مادة الأبيجينين التي ترتبط بمستقبلات GABA في الدماغ، مما يُقلل القلق ويُحفز النوم. كما أنه مضاد للالتهابات ويُهدئ اضطرابات المعدة. أما عن طريقة تحضيرة، فيمكنكِ نقع كيس شاي بابونج في كوب ماء ساخن لمدة 5–10 دقائق، ثم شربه دافئًا.

عصير الموز مع اللوز

الموز غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يُرخي العضلات؛ أما اللوز فيحتوي على الميلاتونين الطبيعي الذي ينظم النوم. وهنا يمكنكِ خلط موزة ناضجة مع كوب حليب لوز وقليل من العسل في الخلاط.

ماء الليمون الدافئ مع العسل

يُحفز الجهاز الهضمي وينقي الجسم من السموم. أما العسل الطبيعي فيُعزز إفراز الميلاتونين. لذا قومي بعصر نصف ليمونة في كوب ماء دافئ مع ملعقة عسل.

وأخيرًا، يُفضل تناول المشروب قبل النوم بساعة لتجنب الاستيقاظ للتبول، كذلكالابتعاد عن السكريات، لأنالمشروبات المُحلاة قد تُسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم، مما يُعطل النوم. علمًا أنالمشروبات الدافئة "ليس الساخنة" تُحفز الاسترخاء بشكل أفضل.