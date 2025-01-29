كريم لتبيض اليدين 5 درجات من أول إستعمال تفتيح اسمرار عقل الاصابع بدون جفاف وتجاعيد

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رياض - احمد صلاح - كريم تبيض اليدين من أول إستعمال ، اليدين من المناطق الأكثر عرضا للشمس باستمرار ولذلك لأنها لا نرتدي عليها أي ملابس وبتالي تكون شديدة الاسمرار ويصبح شكلها غير لائق وتضع ربة المنزل في مواقف كثيرة محرجة وللأسف الشديد معظم الفتيات تهتم بالوجه والجسم ولا يخطر في بالها أن تستخدم كريم لتبيض الوجه، ولذلك نحن هنا الآن لكي نوضح لكم كريم سحري في تبيض اليدين وجعلها بيضة منورة، وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة من الكريمات التي تباع في الصيدليات إلا أنها تحتوي على مواد كيميائيّة تضر اليدين، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم مكونات كريم سحري رهيب في التخلص من بقع اليدين والاسمرار أيضا، لمعرفة مكونات الكريم وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم لتفتيح اليدين والقضاء على الاسمرار

يجب الاهتمام باليدين لكي نجعلها مثل الوجه، مع العلم أن اليدين تحتاج إلى اهتمام في فصل الصيف لكي نتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة وتحتاج اهتمام لكي نتخلص من الجفاف في فصل الشتاء بمعنى أننا لا بد من الالتزام بروتين طوال أيام السنة لكي تصبح اليدين كما نحن نريد لأنها أهم جزء في الجسم وأكثر واضحا أمام الناس مثله مثل أي الوجه تماما، ولكن لا تعرف ربة المنزل أو الفتاة ما هي الطريقة الطبيعية التي تستخدم في تفتيح اليدين، ولكن لا تفكري كثيرا الآن سوف نقدم لكم مكونات طبيعية رائعة في الحصول على يد بيضاء خالية من أي عيوب

وتتلخص المكونات في:

ملعقة ونصف من عصير الطماطم.

ملعقة ونصف من عصير الليمون.

ملعقة ونصف من خشب الصندل المطحون.

ملعقة من عصير الخيار.

خطوات تحضير الكريم في تفتيح اليدين

يجب الإلتزام بهذه الخطوات لكي نحصل على كريم فعال، وتتلخص الخطوات في: