انت الان تتابع خبر طريقة صبغ الشعر الأبيض والتخلص من الشيب بـ 3 وصفات طبيعية هترجع الشباب من تاني والان مع التفاصيل

الرياض -احمد صلاح - يعاني العديد من الرجال والنساء من مشكلة الشيب في سن مبكر ولذلك يرغبون في الحصول على صبغة طبيعية من أجل تغيير لون الشيب من دون استخدام صبغات الشعر المشهورة حيث إنها تصيب الشعر بضرر كبير وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها من أجل التخلص من الشيب وصبغ الشعر وذلك مثل الحناء والقهوة والكركم والبابونج وغيرها من الأشياء الطبيعية.

صبغ الشعر الابيض باستخدام الحناء

تعمل تلك الوصفة على صبغ الشعر والحصول على لون مميز للغاية من خلال استخدام الحناء وهي تحتوى على الكثير من الفوائد للشعر وتعطيه قوة كبيرة ويتم تحضير الوصفة من خلال ما يأتي:

المكونات:

مسحوق الحناء.

ماء.

قطرات من عصير الليمون.

خطوات الاستخدام:

ضعي الحناء في وعاء وأضيفي إليها الماء وقلبي المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

وبعد ذلك ضعي العديد من قطرات عصير الليمون وقلبي المكونات سويا.

ثم اتركي الخليط لمدة 6 ساعات حتى يتفاعل سويا.

وبعد ذلك ضعي الحناء على شعرك ووزعيها جيدا ثم اتركيها لمدة أربع ساعات.

وأخيرا اغسلي شعرك جيدا باستخدام الشامبو والماء.

صبغ الشعر الابيض بالشاي الأسود

تعاني الكثير من الأشخاص من حساسية من بعض المواد الكيميائية ولذلك يرغبون في صبغ الشعر الأبيض عن طريق وصفة طبيعية ويعتبر الشاي الأسود من المواد الفعالة للغاية في صبغ الشعر، ويتم استخدام الوصفة من خلال ما يأتي:

المكونات:

ثلاث أكياس من الشاي.

كوبين من الماء.

خطوات الاستخدام:

ضعي ثلاث أكياس من الشاي في كوبين من الماء واتركيهم حتى يبرد الشاي تماما.

وبعد ذلك ضعي الشاي على شعرك وقومي بتدليك فروة الرأس جيدا.

واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة ثم قومي بشطفه باستخدام الماء.

صبغ الشعر الأبيض بالقهوة