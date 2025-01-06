انت الأن تتابع خبر كنز لشعره اوعى ترميه تاني!!.. اعملي بروتين طبيعي هيخلي شعرك زي الحرير من قشر الموز ونتيجة خيالية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم طريقة عمل بروتين طبيعي في المنزل من قشر الموز، حيث الموز ليس فقط فاكهة مغذية ولذيذة، بل يمتد تأثيره ليشمل قشوره التي غالبًا ما يتم رميها دون الاستفادة منها، وأثبتت الأبحاث والآراء العلمية أن قشور الموز تحتوي على فوائد مذهلة للبشرة والشعر، خصوصًا في علاج الشعر المجعد والخشن، حيث تعد قشور الموز بديلاً طبيعيًا وآمنًا عن المنتجات الكيميائية التي تسبب أضرارًا كبيرة للشعر على المدى البعيد. في هذا المقال، نستعرض طريقة استخدام قشور الموز لصنع كريم طبيعي لفرد الشعر، بجانب وصفة فعالة باستخدام البيض والمايونيز.

طريقة تحضير كريم فرد الشعر باستخدام قشور الموز

إن قشور الموز غنية بالبروتينات والفيتامينات التي تساعد على تغذية الشعر وترطيبه، مما يمنحه مظهرًا صحيًا ولامعًا، إليك الخطوات التفصيلية لتحضير الكريم في المنزل:

تحضير قشور الموز:

قطعي كمية من قشور الموز وضعها في قدر يحتوي على ماء.

اغلي القشور لمدة عشر دقائق على نار متوسطة.

تحضير الخليط:

ضعي القشور المغلية في الخلاط واخلطيها حتى تحصل على قوام ناعم.

صفي الخليط للتخلص من الألياف الزائدة.

طريقة التحضير

أضيفي ربع كوب من زيت جوز الهند وملعقتين من السمسم المطحون إلى الخليط.

قلبي المزيج جيدًا حتى تحصلي على كريم متجانس.

طريقة الاستخدام

افردي الكريم على الشعر بالتساوي.

مشطي الشعر، ثم لفيه واتركيه لمدة ساعتين.

اغسل الشعر جيدًا باستخدام شامبو مناسب.

وصفة البيض والمايونيز لفرد الشعر

البيض يعد أحد المكونات السحرية للشعر بفضل غناه بالأحماض الأمينية والبروتينات، يمكن استخدامه مع المايونيز وزيت الخروع لتحضير وصفة فعالة لفرد الشعر:

المكونات:

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

أربع ملاعق من زيت الخروع.

طريقة التحضير:

امزجي جميع المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

وزعي المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط على الشعر لمدة أربع ساعات.

اغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب ثم رطبيه.

تتميز الوصفات